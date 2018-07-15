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الأرصاد: غدا طقس حار بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 15 يوليه 2018 11:18 ص
الأرصاد: غدا طقس حار بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهار لطيف ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 والصغرى 25.

 


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