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الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة تصل إلى 39 نهاية الأسبوع

الأحد، 15 يوليه 2018 12:31 م
الأرصاد: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة تصل إلى 39 نهاية الأسبوع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
كتب سمير حسنى
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توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة، بدءًا من الغد، بمعدل درجة يوميًا، لتصل فى نهاية الأسبوع إلى ذروتها وتسجل 39 درجة.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أن البلاد ستشهد هذا الأسبوع نسب رطوبة أقل من الأسبوع الماضى، بسبب نشاط الرياح الذى يقلل من تكون الشبورة المائية، مبينًا أن سبب ارتفاع الرطوبة فى الجو يعود لمنخفض الهند الموسمى الذى تتأثر به البلاد فى فصل الصيف، حيث يتشبع ببخار المياه عند مروره على المسطحات المائية فيزيد من رطوبته، لتصبح السواحل أكثر المناطق تأثرا بهذا المنخفض

 


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