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الأدلة الجنائية تعاين حريق سنترال سيدى جابر بالإسكندرية

الأحد، 15 يوليه 2018 11:11 ص
الأدلة الجنائية تعاين حريق سنترال سيدى جابر بالإسكندرية سيارة إطفاء-أرشيفية
كتبت: دينا الحسينى
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عاين فريق من الأدلة الجنائية الحريق أثار حريق سنترال سيدى جابر والذى شب فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن إسكندريه ، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل سنترال سيدى جابر " التابع للشركة المصرية للاتصالات "بمنطقة سيدى جابر الشيخ.

 

انتقل مأمور وضباط القسم وضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقوات من إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء فؤاد الغنيمى، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها ، وبالفحص تبين أن السنترال محل البلاغ مكون من خمس طوابق وحدوث حريق بالكابل الموصل للوحة الكهرباء الرئيسية لأحد محولات الكهرباء بغرفة تحسين القدرة الكهربائية بالطابق الأول، ما أدى لحدوث تلفيات بالمحول والكابل وعدد " 10 " لوحات توزيع كهرباء فرعية بالغرفة " دون حدوث إصابات ".

 

وبسؤال "م م ج" 58 سنة موظف أمن بالسنترال مقيم منطقة الحضرة دائرة قسم محرم بك ، و"ى ص م" 32 سنه فنى بقسم القوى الكهربائية بالسنترال مقيم دائرة قسم أول العامرية ، أيدا ما جاء بالفحص لم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

 

يشار إلى أن عدد المشتركين بالسنترال يتجاوز 75 ألف مشترك من بينهم " المنطقة الشمالية العسكرية ومستشفى مصطفى كامل العسكرى" وتم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات للاستعانه بالبطاريات الاحتياطية لعدم تعطل الخدمة عن المشتركين لحين تمام الإصلاح بمعرفة الفنيين بالشركة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق ، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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