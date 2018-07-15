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اصلاح كسر ماسورة مياه رئيسيه بأخميم سوهاج "صور"

الأحد، 15 يوليه 2018 10:36 ص
اصلاح كسر ماسورة مياه رئيسيه بأخميم سوهاج "صور" اصلاح كسر ماسوره مياه
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج،إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قامت بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهندسة كهرباء أخميم بإصلاح كسر فى أحد خطوط المياه بناحية قرية الديابات،وترحيل أعمدة الإنارة التى تمر بمسار خط المياه وذلك فور تلقى الوحدة المحلية بلاغ بحدوث الكسر.

وأكد المحافظ ،فى بيان له اليوم،على أهمية التدخل السريع في مثل هذه الأحداث لأنه يعكس مدى استعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية وقدرتها علي التعامل الفورى.

وشدد عبد المنعم علي رؤساء الوحدات المحلية باليقظة التامة والاستعداد لمواجهة أى موقف طارئ والتعامل معه بكفاءة عالية فى أى وقت على مدار اليوم .

ومن جانبه قال محمود امام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم إنه فور ورود البلاغ الى الوحدة المحلية تم التحرك علي الفور وتشكيل فريق عمل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ونواب رئيس الوحدة ورئيس مجلس قروى الحواويش ومسئولى شركة مياه الشرب،وهندسة كهرباء اخميم , وتم غلق المحابس وشفط المياه من الشارع،والدفع بسيارات لرفع نواتج الحفر و تمهيد الشارع باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما تم ترحيل الأعمدة التى تمر على خطوط المياه بالمنطقة وعمل مسار بديل للانارة لحين تركيب الاعمدة بالاماكن المناسبة ، وتم اصلاح العطل وفتح المياه وتوصيلها للمنازل.

اصلاح الكسر
اصلاح الكسر

 

اثناء العمل
اثناء العمل

 

اصلاح كسر ماسورة المياه
اصلاح كسر ماسورة المياه

 

العمال اثناء عمليه الاصلاح
العمال اثناء عمليه الاصلاح

 

اصلاح ماسورة مياه اخميم
اصلاح ماسورة مياه اخميم

 

عمليه الاصلاح
عمليه الاصلاح

 


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