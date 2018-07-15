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اتحاد الجمعيات: نسبة الأمية بين المصريين 25.6% وسيدة أمية بين كل ثلاث

الأحد، 15 يوليه 2018 01:11 م
اتحاد الجمعيات: نسبة الأمية بين المصريين 25.6% وسيدة أمية بين كل ثلاث طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، على أن عدد الجمعيات وفقا لآخر إحصائية بلغ 50 ألف و140 جمعية على مستوى الجمهورية وأن الجمعيات لها دور كبير فى العمل الأهلى والمشروعات التنموية، لافتًا إلى أنه على مدار السنوات الماضية لم يكن الاهتمام ببناء الإنسان على قدر كافى سواء تعليميا.

 

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى، خلال المؤتمر الصحفى حول "دور منظمات العمل الأهلى فى حماية المستهلك"، بحضور كل من اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور حسن راتب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية أن نسبة الأمية وفقا لآخر إحصائية بلغت 25.6% بين المصريين وأن نسبة الأمية بين الذكور 33% كما يوجد سيدة أمية بين كل 3 سيدات.

 


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اتحاد الجمعبات

الأمية

المصريين




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