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إعادة فتح شاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية بعد هجوم مزدوج نادر لأسماك القرش

الأحد، 15 يوليه 2018 09:41 ص
إعادة فتح شاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية بعد هجوم مزدوج نادر لأسماك القرش الشرطة الأمريكية- أرشيفية
(رويترز)
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أعادت السلطات فى ولاية فلوريدا الأمريكية، فتح شاطئ مدينة فرناندينا بيتش فى شمال الولاية بعد إغلاقه بسبب وقوع ما يبدو أنه هجوم نادر ومزدوج لأسماك القرش يوم الجمعة.

وقال بيان لمدينة فرناندينا بيتش، إن إدارة الإطفاء فى فرناندينا بيتش تلقت اتصالا فى ساعة متأخرة من بعد ظهر الجمعة بأن سمكة قرش عضت رجلا عمره 30 عاما. وبعد ذلك بثلاث دقائق تلقت اتصالا ثانيا بأن شخصا عمره 17 عاما تعرض للعض على بعد ما يزيد قليلا عن ميل جنوبى الشاطئ.

وأغلقت السلطات الشاطئ على الفور ولكنها أعادت فتحه يوم السبت مع مراقبة هيئة الإنقاذ المياه لرصد أى "أحياء بحرية خطيرة".

وهجمات القرش شائعة فى فلوريدا مع الإبلاغ عن عشرات الهجمات فى الولاية سنويا ولكنها تحدث عادة فى المياه الواقعة قبالة شواطئ الأطلسى الجنوبية ونادرا ما تحدث فى أقصى شمال الولاية التى تقع فيها فرناندينا بيتش.

وقالت إدارة شرطة المدينة فى بيان إن داستن ثيوبولد (30 عاما) أصيب بتمزقات وجروح غائرة فى قدمه اليمنى نتيجة العضة. وقالت إدارة الإطفاء إن الشخص البالغ عمره 17 عاما،الذى لم تُعلن هويته،أصيب بجروح غائرة فى قدمه.

وقالت المدينة إن كلاهما حالته مستقرة وغير مصاب بجروح تمثل خطورة على حياته.

                                                                                                                     

 


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