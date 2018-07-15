إصابة 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الجلزون

(رويترز)

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت فى الوزارة فى بيان "الإصابات التى وصلت إلى مجمع فلسطين الطبى من مخيم الجلزون ست إصابات بالرصاص الحى وثلاث إصابات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط".

ووصفت الوزارة فى بيانها جميع الإصابات بأنها مستقرة.

وقال سكان من المخيم إن قوات من الجيش الإسرائيلى اقتحمت المخيم صباح اليوم واعتقلت عددا من المواطنين قبل أن تنسحب منه.

وأضافوا أن مواجهات وقعت فى المخيم بين شبان ألقوا الحجارة تجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحى والمطاطي.

وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان "الاحتلال اعتقل ستة مواطنين من مخيم الجلزون".

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلى بشأن اقتحامه لمخيم الجلزون أو عدد من تم اعتقالهم.