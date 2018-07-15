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الأحد، 15 يوليه 2018 02:26 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر

الأحد، 15 يوليه 2018 01:29 م
إصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب ظهر اليوم، 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر، الأول بطريق البرمية فى مدينة مرسى علم، والأخر بطريق الهضبة بمدينة الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفيات القريبة من الحوادث وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك. 

 

وقد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى بطريق البرمية مرسى علم، فى الحادث الأول، وبأنتقال سيارات الاسعاف، تبين إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

 

وفى مدينة الغردقة، أصيب شخص فى إنقلاب سيارة أجرة "تاكسى" بطريق الهضبة، تم نقله لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وحارى اخطار النيابة العامة.


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