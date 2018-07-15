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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم لتناولهم وجبة سمك فاسدة بالمنوفية

الأحد، 15 يوليه 2018 09:42 ص
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم لتناولهم وجبة سمك فاسدة بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم، بقرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة.
 
كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى بركة السبع المركزى بوصول كل من "ح .م. ا. ع."25 عاما ربة منزل نجلها "م .ا. م." 17عاما  طالب، شقيقتها " ع " 52عاما ربة منزل إدعاء حالة تسمم، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي قسم السموم ومقيمين بقرية أبومشهور – دائرة المركز بالانتقال والفحص وسؤال شقيق الأولى " ا  " 38 عاما مؤهل متوسط ومقيم بذات الناحية قرر بحدوث إصابتهم نتيجة تناولهم وجبة أسماك من مطعم للأسماك الكائن بمدينة بركة السبع.
 
وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط "ع .ف. ع. ب "45 عاما صاحب المطعم ومقيم قرية طوخ طنبشا – دائرة المركز وبمواجهته نفى قيام المصابين بشراء ثمة وجبات من المطعم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9479  جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 م وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.  
 
 
 

 

 

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