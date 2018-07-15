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إصابة فلسطينى فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على غزة

الأحد، 15 يوليه 2018 11:53 م
إصابة فلسطينى فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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أصيب شاب فلسطينى من مطلقى الطائرات الورقية الحارقة، مساء اليوم ،شمال قطاع غزة فى قصف واستهداف قوات الاحتلال مطلقى الطائرات.

وأكد شهود عيان أن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من مطلقى البالونات والطائرات الحارقة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، ما نتج عنه اصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى بيت حانون

وتعتبر هذه الاصابة الثالثة خلال اليوم، حيث سبق ان استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة صباحا شرق غزة، يأتى ذلك بعد أن فوض المجلس الوزارى الاسرائيلى المصغر "الكابينت" جيش الاحتلال بالرد العسكرى على كل طائرة ورقية أو بالون حارق يطلق من قطاع غزة تجاه الاراضى الزراعية فى اسرائيل.

وأعلن وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت، قبيل اجتماع الكابينت، أنه لن يقبل بهدنة ووقف اطلاق نار لا تشمل وقف مسيرات العودة ولا تشمل وقف اطلاق طائرات الاطفال الورقية التى أرهقت الاحتلال وجعلته عاجزا امام بالونات الهيليوم.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد أنه استدعى عددا من جنود الاحتياط ونشر بطاريات إضافية من منظومات "القبة الحديدية" للدفاع الجوى فى تل أبيب والحدود مع قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الجيش انه بناء على تقدير الموقف قام الجيش بتعزيز انتشار بطاريات القبة الحديدية فى منطقة تل ابيب والجنوب، كما تم استدعاء محدد للاحتياط لتعزيز منظومة الدفاع الجوي".

 


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