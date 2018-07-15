video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة سائق بجروح فى مشاجرة مع زميله لخلافات بالبحيرة

الأحد، 15 يوليه 2018 02:24 م
إصابة سائق بجروح فى مشاجرة مع زميله لخلافات بالبحيرة اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
أصيب سائق بجروح طعنية متفرقة بأنحاء الجسم، فى مشاجرة مع زميله لخلافات بينهما بمنطقة أبو الريش التابعة لقسم دمنهور بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "سعيد.س.ع" 35 سنة سائق مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن، وآخران قطعيان بالساق اليسرى والساعد الأيمن ولا يمكن استجوابه.
 
وبسؤال والدته "فوزيه.ع.م" 65 سنة ربة منزل اتهمت "محمد.ا.ع" 42 سنة، سائق بالتعدى على ابنها المصاب بسلاح أبيض وإحداث إصابته، لحدوث مشادة بينهما.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى فى الرأس من الناحية اليمنى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مرتكبى واقعة سرقة 170 ألف جنيه من "صراف" شركة كهرباء أبوحمص بالبحيرة

البحيرة

اخبار مصر

المرور

سائق

خلافات




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة