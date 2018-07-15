إصابة سائق بجروح فى مشاجرة مع زميله لخلافات بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

أصيب سائق بجروح طعنية متفرقة بأنحاء الجسم، فى مشاجرة مع زميله لخلافات بينهما بمنطقة أبو الريش التابعة لقسم دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "سعيد.س.ع" 35 سنة سائق مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن، وآخران قطعيان بالساق اليسرى والساعد الأيمن ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال والدته "فوزيه.ع.م" 65 سنة ربة منزل اتهمت "محمد.ا.ع" 42 سنة، سائق بالتعدى على ابنها المصاب بسلاح أبيض وإحداث إصابته، لحدوث مشادة بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى فى الرأس من الناحية اليمنى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.