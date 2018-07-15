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الأحد، 15 يوليه 2018 09:17 م
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إصابة تاجر دواجن برش خرطوش لخلافات على أولوية المرور بالمنوفية

الأحد، 15 يوليه 2018 07:22 م
إصابة تاجر دواجن برش خرطوش لخلافات على أولوية المرور بالمنوفية خرطوش - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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أصيب تاجر دواجن برش خرطوش إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات على أولوية المرور بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى أشمون العام " ص م ف " تاجر دواجن ومقيم دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالوجه واليد اليسرى واشتباه كسر بالفك وعظام اليد اليسرى، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه " ف " تاجر ومقيم بذات الناحية اتهم كلا من " س ع ا " سائق وشقيقة " ر " شقيقه " ح " المقيمين بذات الناحية بالتعدى على شقيقة بسلاح نارى وإحداث إصابته أثناء تواجده بمحل الدواجن خاصته ولم يعلل سبباً لذلك.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الأول وتبين أنه مصاب بكدمة بالرأس وجرح قطعى بالبطن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بسبب أولوية المرور وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم واتهم " ع ش ع" لم يستجوب بإحداث إصابته لذات الخلافات، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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