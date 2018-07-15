video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 279 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وصيانة خزان محطة المياه بالمنيا (صور)

الأحد، 15 يوليه 2018 12:23 م
إزالة 279 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وصيانة خزان محطة المياه بالمنيا (صور) خلال الانشاءات
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
شنت مديرية الزراعة بالمنيا عدد من حملات الازاله أسفرت عن إزالة 279 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 63 فدان و10قيراط و13 سهم، وذلك على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى14 يوليو الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.
 
قال المهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا،فى بيان إن الحملة أسفرت عن إزالة 71 حالة تعدى بمركز مغاغة بمساحة 27 فدان و 19 قيراط و18 سهم وإزالة 19 حالة بمركز بني مزار بمساحة 20 قيراط و6سهم و51 حالة بسمالوط بمساحة18 فدان و17 قيراط و13 سهم و 4 حالات في أبوقرقاص بمساحة 9 قيراط و6 سهم و46 حالة بملوي بمساحة 12 فدان و14قيراط و6 سهم و83 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2 فدان و 20 قيراط و 12 سهم، بالإضافة إلي 5 حالات إصلاح زراعي بمساحة 5 قيراط.
 
وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
 
ومن جانب أخر أنهت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، أعمال غسيل وتطهير خزان محطة المياه بوسط المدينة سعة 300 متر ، بالتعاون مع إدارة متابعة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة البيئة.
 
قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز،إن أعمال تظهير خزانات المياه تأتى في إطار توفير مياه نظيفة وصحية للمواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.
 
من جانب آخر،ازالت الوحدة المحلية حالة تعدى فى المهد على الارض الزراعية بقرية جريس بمساحة 10 سهم وذلك فى اطار الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل زمام المركز.
 
وفى ذات السياق تابع مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط بالمنيا، أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي بمدينة سمالوط والذي يربط بين منطقة شرق النيل بالغرب بطول 24 كيلو متر وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
 
قال رئيس المركز،إنه جارى حالياً العمل بالأعمدة بطول مسار الكوبري مشيراً إلى أن إنشاء الكوبري له أهمية إستراتيجية حيث سيساهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على ارض المحافظة.
التقى رئيس المركز خلال جولته بعدد من المهندسين بالشركة المنفذة للأعمال الإنشائية للكوبري حيث اطمئن على حسن سير العمل وعدم وجود اى معوقات تعترضهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه.
 
37124619_1838979689515028_200872682676289536_n
خلال متابعه الانشاءات 

37156797_1838979712848359_6708703564476186624_n
خلال الانشاءات 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة بمطاى بالمنيا

المنيا

تطهير الخزانات

انشاء كوبرى

حملات الازاله

اخبار المحافظات

اخبار المنيا




لا تفوتك
المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام حركة السيارات

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

للمرة الثانية بـ2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم وقت آذان الظهر

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

فرنسا و كرواتيا.. هل تستمر أسطورة الـ"20 عام" للمرة الرابعة فى المونديال

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

بعد عودتها فى 2018.. اعرفى إزاى تلبسى الجيب الجينز فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة