إزالة 279 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وصيانة خزان محطة المياه بالمنيا (صور)

كتب فريق المحافظات

شنت مديرية الزراعة بالمنيا عدد من حملات الازاله أسفرت عن إزالة 279 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 63 فدان و10قيراط و13 سهم، وذلك على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى14 يوليو الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال المهندس عبد العاطي صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا،فى بيان إن الحملة أسفرت عن إزالة 71 حالة تعدى بمركز مغاغة بمساحة 27 فدان و 19 قيراط و18 سهم وإزالة 19 حالة بمركز بني مزار بمساحة 20 قيراط و6سهم و51 حالة بسمالوط بمساحة18 فدان و17 قيراط و13 سهم و 4 حالات في أبوقرقاص بمساحة 9 قيراط و6 سهم و46 حالة بملوي بمساحة 12 فدان و14قيراط و6 سهم و83 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2 فدان و 20 قيراط و 12 سهم، بالإضافة إلي 5 حالات إصلاح زراعي بمساحة 5 قيراط.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

ومن جانب أخر أنهت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، أعمال غسيل وتطهير خزان محطة المياه بوسط المدينة سعة 300 متر ، بالتعاون مع إدارة متابعة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة البيئة.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز،إن أعمال تظهير خزانات المياه تأتى في إطار توفير مياه نظيفة وصحية للمواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

من جانب آخر،ازالت الوحدة المحلية حالة تعدى فى المهد على الارض الزراعية بقرية جريس بمساحة 10 سهم وذلك فى اطار الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل زمام المركز.

وفى ذات السياق تابع مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط بالمنيا، أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي بمدينة سمالوط والذي يربط بين منطقة شرق النيل بالغرب بطول 24 كيلو متر وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

قال رئيس المركز،إنه جارى حالياً العمل بالأعمدة بطول مسار الكوبري مشيراً إلى أن إنشاء الكوبري له أهمية إستراتيجية حيث سيساهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على ارض المحافظة.

التقى رئيس المركز خلال جولته بعدد من المهندسين بالشركة المنفذة للأعمال الإنشائية للكوبري حيث اطمئن على حسن سير العمل وعدم وجود اى معوقات تعترضهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه.