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الأحد، 15 يوليه 2018 09:17 م
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إخماد حريق هائل بشقة سكنية فى المنوفية

الأحد، 15 يوليه 2018 07:54 م
إخماد حريق هائل بشقة سكنية فى المنوفية حريق -أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
 
وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز، وبانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، تم إخماد الحريق الذى نشب بمطبخ شقة بالدور الثالث لعقار مكون من ثلاث طوابق على مساحة 110 متر تقريباً ملك " ع ا ج ".
 
وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات، وبسؤال نجل المالك " أ " رجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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