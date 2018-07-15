إحالة 31 من العاملين بوحدة صحية بالمحلة للنيابة لتركهم العمل

الغربية – مصطفى عادل

أحال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، 31 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية بطينة بينهم 16 طبيبا للنيابة لعدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف وعدم الالتزام بالحضور فى مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولته التي قام بها اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية، رافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، ولاحظ عدم توقيع 31 من العاملين بالوحدة بينهم 16 طبيبا فى دفاتر الحضور والانصراف وعدم الالتزام بالحضور فى مواعيد العمل الرسمية، فقرر إحالتهم للنيابة.