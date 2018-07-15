إحالة 3 أطباء بأبو قرقاص بالمنيا للنيابة الإدارية لتقصيرهم فى العمل

كتب فريق المحافظات

أحال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، 3 أطباء بالوحدة الصحية بقرية بنى خيار التابعة لقرية بنى موسى للنيابة الإدارية لتقصيرهم فى أداء واجبهم الوظيفى وتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق وتحصيل رسوم للكشف غير مستحقة من المواطنين.

جاء ذلك بناء على التقرير الذى أعده رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى موسى عقب مروره المفاجئ على الوحدة الصحية بقرية بنى خيار لمتابعة مدى انضباط سير العمل والوقوف على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حيث تبين أثناء المرور عدم تواجد اثنين من الأطباء ووجود إهمال وتراخى بالعمل وشكاوى من المواطنين بقيام أحد الأطباء بتحصيل رسوم للكشف غير مستحقه .

أكد رئيس المركز على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات الخدمية لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وانجاز مصالحهم.