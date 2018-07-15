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الأحد، 15 يوليه 2018 01:23 م
خالد صلاح
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إحالة 3 أطباء بأبو قرقاص بالمنيا للنيابة الإدارية لتقصيرهم فى العمل

الأحد، 15 يوليه 2018 12:39 م
إحالة 3 أطباء بأبو قرقاص بالمنيا للنيابة الإدارية لتقصيرهم فى العمل عصام البديوى محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات
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أحال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، 3 أطباء بالوحدة الصحية بقرية بنى خيار التابعة لقرية بنى موسى للنيابة الإدارية لتقصيرهم فى أداء واجبهم الوظيفى وتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق وتحصيل رسوم للكشف غير مستحقة من المواطنين.

جاء ذلك بناء على التقرير الذى أعده رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى موسى عقب مروره المفاجئ على الوحدة الصحية بقرية بنى خيار لمتابعة  مدى انضباط سير العمل والوقوف على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حيث تبين أثناء المرور عدم تواجد اثنين من الأطباء ووجود إهمال وتراخى بالعمل وشكاوى من المواطنين بقيام أحد الأطباء بتحصيل رسوم للكشف غير مستحقه .

أكد رئيس المركز على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات الخدمية لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وانجاز مصالحهم.

 

 

 


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