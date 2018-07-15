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الأحد، 15 يوليه 2018 07:33 م
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إحالة قاتل سائق "توك توك" بحدائق المعادى لمحكمة الجنايات

الأحد، 15 يوليه 2018 05:55 م
إحالة قاتل سائق "توك توك" بحدائق المعادى لمحكمة الجنايات حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أحالت نيابة البساتين الجزئية، قاتل سائق "توك توك" بمنطقة حدائق المعادى، إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة.
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى أرض فضاء بجوار مستشفى اليوم الواحد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص ونشر أوصاف الجثة تعرف عليها أحد الأهالى، وتبين أنها لسائق توك توك يدعى "حسنى.ع" 19 سنة، ومقيم بمنطقة حدائق المعادى دائرة قسم شرطة دار السلام.
 
وبإجراء التحريات وتكثيف البحث أمكن التوصل إلى آخر مشاهدة للمجنى عليه صحبة شخص يدعى "ر.س" 21 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وبحوزته الـ "توك توك" الخاص بالمجنى عليه وهاتف محمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليه.
 
وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة، وقرر أنه حدث خلاف فيما بينهما تطورت لمشاجرة واستعان المجنى عليه بأصدقائه الذين تعدوا عليه بالضرب، فخطط للانتقام منه، وفى يوم الواقعة استوقف المجنى عليه وطلب منه توصيله لمنطقة البساتين، وفور وصولهما لمنطقة مقابر اليهود ضربه بحجر على رأسه أفقده الوعى وتوجه به لأرض فضاء لإلقاءه هناك إلا أنه استفاق فضربه ضربة أخرى أودت بحياته، فألقى جثته واستولى على متعلقاته والتوك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات واعترف المتهم أمامها بارتكاب الجريمة.

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