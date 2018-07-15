video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أ ش أ: تحرير 139 رهينة من أيدى عصابة للإتجار بالبشر فى "كسلا" بالسودان

الأحد، 15 يوليه 2018 08:21 م
أ ش أ: تحرير 139 رهينة من أيدى عصابة للإتجار بالبشر فى "كسلا" بالسودان الشرطة السودانية
الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

حررت شرطة المباحث بولاية "كسلا" بالسودان، 139 رهينة كانوا فى قبضة إحدى عصابات الإتجار بالبشر، وألقت القبض على الجناة متلبسين.

وقال مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن، اللواء شرطة يحيى الهادى سليمان، فى تصريح صحفي، إننا نقف أمام إنجاز له بعده المحلى والإقليمى والدولي، ويمثل ردا بليغا لكل من يدعى بأن السودان لا يتعاون فى مكافحة جريمة تهريب البشر.

وأضاف أن كل الإحصائيات والسجلات الجنائية تشير إلى المجهودات التى تبذلها لجنة الأمن درءا لهذه الجريمة، مشيرا إلى أن عملية تحرير الرهائن وضبط الجناة تعتبر عملية نوعية وتمت باحترافية من حيث جمع المعلومة وتقييمها وضبط الجناة متلبسين حتى مراعاة استخدام القوة دون أن يصاب أى شخص.

وندد مدير الشرطة، بممارسة مثل هذه الأعمال غير الإنسانية، مشيدا بالمحكمة الخاصة بجرائم تهريب البشر التى أصدرت أحكاما رادعة على الجناة ومصادرة الوسائل المستخدمة فى الجرائم والأماكن التى يتم فيها إيواء وإيداع الضحايا، مؤكدا أن لجنة أمن الولاية ستظل بكل مكوناتها دائما رادعة لكل المجرمين والحفاظ على الحدود حتى تكون حدودا آمنة ومستقرة.

من جانبه، طالب والى ولاية كسلا، آدم جماع آدم، خلال متابعته إنجاز الشرطة، بتمديد قانون الطوارئ الذى ستتم مناقشته أمام البرلمان فى جلسته غدا الإثنين.

وقال الوالي، إن الغرض من تمديد قانون الطوارئ ليس من باب حرمان المواطنين حرياتهم وممارسة أعمالهم، بل من أجل الممارسات التى يندى لها الجبين ويتفطر لها القلب، خاصة تجارة وتهريب البشر والتهريب السلعى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"رويترز": الشرطة السودانية تفرق محتجين على ارتفاع أسعار الخبز بقنابل الغاز

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الشرطه السودانيه




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة