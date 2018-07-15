أوباما يصل كينيا لحضور افتتاح مشروع لشقيقته

كتب: هانى محمد

وصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما إلى كينيا فى زيارة عائلية سريعة قبل أن يتوجه إلى جنوب إفريقيا لحضور حفل ميلاد نيلسون مانديلا، وتعتبر هذه هى رحلته الأولى إلى بلد ميلاد والده منذ تركه منصبه.

والتقى أوباما بالرئيس الكينى أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا ومسؤولين كبار آخرين بعد وصوله، ومن المقرر أن يحضر غدا افتتاح مركز رياضى ومهنى تأسس من قبل شقيقته، أوما أوباما، حيث سيوفر المركز فى مقاطعة سيايا فرصًا تعليمية واقتصادية لمساعدة الشباب فى خدمة مجتمعاتهم - ويشارك فى مهمة مماثلة لمؤسسة أوباما.

وقالت أوما أوباما: "بالنظر إلى أن مهمتها الخاصة فى ظل مؤسسة أوباما هى إلهام وتمكين الناس لتغيير العالم، فإن حضوره فى هذا الحدث فى منزل أجدادنا، له أهمية كبيرة بالنسبة لى".

وقالت شبكة "cnn" إن الفنانون رسموا لوحات جدارية لأوباما فى شوارع مدينة كوجيلو مسقط رأس والده، فى حين أن بعض الحانات أعلنت شرابًا اسمه "مشروب أوباما".

وتعتبر هذه هى المرة الثالثة التى يزور فيها أوباما موطن أجداد والده وكانت المرة الأولى عام 2006.