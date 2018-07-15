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الأحد، 15 يوليه 2018 05:51 م
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ألمانيا تعلن استعدادها استقبال 50 مهاجرا غير شرعى بعد إنقاذهم

الأحد، 15 يوليه 2018 04:11 م
ألمانيا تعلن استعدادها استقبال 50 مهاجرا غير شرعى بعد إنقاذهم مهاجرون- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت ألمانيا أنها ستستقبل 50 مهاجرا غير شرعى من أصل 450 مهاجرا تم إنقاذهم من على متن قارب صيد فى البحر المتوسط، حيث كانت مسألة استقبالهم تشكل نزاعا بين مالطا وإيطاليا.

وقالت الحكومة الألمانية - فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد -  إنه فى ضوء المحادثات الجارية حول تحقيق تعاون أكبر بشأن اللجوء، فإن ألمانيا مستعدة لاستقبال 50 شخصا فى هذا الحالة.

وكان كل من فرنسا ومالطا قد اتفقتا على استقبال نحو 100 شخص من المهاجرين الذين كانوا على متن قارب الصيد،ودعت إيطاليا - فى وقت سابق - دول الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى مشاركة عبء استقبال المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط.

يذكر أن إيطاليا قد أعلنت أمس السبت أنها نقلت 450 مهاجرا غير شرعى كانوا على متن قارب صيد كبير إلى سفينة إنقاذ تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وسفينة أخرى تابعة لشرطة الحدود الإيطالية.

 

 


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