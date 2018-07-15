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أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

الأحد، 15 يوليه 2018 02:09 م
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة شعار أكاديمية الشرطة
كتبت دينا الحسيني
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تعقد أكاديمية الشرطة غدًا الاثنين مؤتمرًا صحفيًا بمقر الأكاديمية للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2018 ومن المنتظر أن يقوم اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية بالإعلان عن شروط القبول بكلية الشرطة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية.

 

وشهد صباح اليوم توافد المئات من طلاب الثانوية العامة برفقة أولياء أمورهم على مديريات التربية والتعليم لتقديم تظلمات أبنائهم المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2017 – 2018.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2017، وحددت ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك من خلال سداد مبلغ "مائة جنيه" عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما تقدم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة، أو بالمقار التى حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.


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