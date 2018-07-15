أفغانستان: مصرع 5 على الأقل قرب مقر وزارة بالعاصمة "كابول"

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أكد المتحدث باسم وزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية فى أفغانستان فرايدون أزند، اليوم الأحد، وقوع انفجار بالقرب من مقر الوزارة بالعاصمة كابول ؛ مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل.

وقال أزند - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - تبين أن انتحاريا مرتديا حزاما ناسفا فجر نفسه ، مستهدفا العاملين بالوزارة عند خروجهم من مقر العمل متوجهين إلى منازلهم.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم ارتفاع نسبة الوفيات من المدنيين إلى 22% من إجمالى نسبة الخسائر الناجمة عن التفجيرات الانتحارية التى تشهدها أفغانستان فى النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن التفجير هو الأخير ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت المدنيين فى كابول وثلاثة مدن أخرى من بينهم مدينة جلال آباد التى شهدت وحدها ثلاثة تفجيرات ضخمة خلال الأسبوعين الماضيين.