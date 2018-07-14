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السبت، 14 يوليه 2018 11:04 م
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‏مزارع يتخلص من حياته لرغبته فى الزواج ورفض أهله بالمنيا

السبت، 14 يوليه 2018 09:35 م
‏مزارع يتخلص من حياته لرغبته فى الزواج ورفض أهله بالمنيا انتحار -أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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تخلص مزارع من حياته بشنق نفسه داخل حجرة منزله لرغبته فى الزواج ورفض أهله ذلك.
  
وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد منتصر عويضة مدير البحث البحث الجنائى يفيد العثور على جثة مزارع يدعى "على س"31 سنة مقيم بعزبة الصعايدة بمغاغة، وعلى الفور انتقل العقيد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مغاغة، والنقيب أحمد الصاوى معاون أول المباحث، حيث تبين مصرع شاب فى بداية العقد الرابع من عمره مرتديا كامل ملابسه، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية، وأن المتوفى أنهى حياته منتحرا بأن شنق نفسه بمروحه حجرته لرغبته فى الزواج ورفض أهليته تنفيذ رغبته لإصابته بمرض نفسى.
 
وتم نقل جثه الشاب المنتحر لمشرحة مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق‏.

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