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‏صور.. محافظ قنا :وصول معدات محطة مياه شرب فائقة الترشيح بحجازة قبلى

السبت، 14 يوليه 2018 11:14 ص
‏صور.. محافظ قنا :وصول معدات محطة مياه شرب فائقة الترشيح بحجازة قبلى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا عن وصول معدات محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بقرية حجازة قبلى مركز قوص، مضيفا أن المحطة هى الأولى من نوعها بقرى محافظة قنا والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 60 لتر / ثانية بتكلفة اجمالية حوالى 23 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لقرية حجازة قبلى لمتابعة وصول معدات المحطة الجديدة رافقه المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عبده صالح مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القيادات التنفيذية وبحضور بعض مواطنى قرية حجازة قبلى .

وذكر الهجان فى بيان أنه تم تنفيذ 18 مشروع لمياه الشرب دخلت الخدمة خلال الأربع سنوات الماضية وهى "محطة مياه ابوتشت - إعادة تأهيل محطة القصر والصياد - إعادة تأهيل محطة مياه الحلمية - إنشاء محطة مياه الكلح - محطة المنطقة الصناعية (هو) – محطة رفع ابوعمورى - إنشاء محطة السمطا - إعادة تأهيل محطة العزازية – محطة جزيرة الحمودى - إنشاء محطة مياه الغوصة - إنشاء محطة مياه الطوابية - إنشاء محطة مياه الحجيرات – - محطة مياه عزبة يوسف النقالى  – محطة مياه الترامسة النقالى - محطة رفع الكلاحين - نقل وتركيب محطة مياه كومباكت لقرية العقب - إنشاء محطة مياه أسمنت - إنشاء محطة مياه دنفيق" بالإضافة الى إحلال وتجديد شبكات أقطار مختلفة بانحاء المحافظة و إحلال وتجديد أعمال كهروميكانيكية بمحطات المياه وروافع الصرف الصحى .

وأضاف محافظ قنا انه يجرى حاليا تنفيذ  8 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة بطاقة اجمالية تصل الى 855 لتر / ثانية وهى "محطة رفع الكرنك -  محطة مياه فرشوط – محطة ابوعمورى النقالى – محطة ابودياب شرق وغرب – محطة مياه المحروسة المدمجة – محطة حجازى بحرى المدمجة – محطة حجازى قبلى – محطة الإسكان الاجتماعى بنقادة" كما يجرى تنفيذ توسعات محطة مياه دشنا لرفع طاقتها من 400 ل/ث الى 800 ل/ث .

 

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا (2)
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا 

 

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا (3)
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا 

 

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا (4)
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا 

 

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا (5)
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا 

 

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا (8)
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا 

 


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