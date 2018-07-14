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وزير الدفاع التركى يزور قطر لتوقيع بروتوكولات عسكرية لزيادة تأمين تميم

السبت، 14 يوليه 2018 05:36 م
وزير الدفاع التركى يزور قطر لتوقيع بروتوكولات عسكرية لزيادة تأمين تميم وزير الدفاع التركى
كتب – محمود محيى
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كشفت وسائل إعلام تركية، أن وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، سيزور قطر قريبًا، لتعزيز التعاون العسكرى بين أنقرة والدوحة، وبحث زيادة أعداد القوات التركية التى تؤمن مناطق كبيرة فى الدوحة من بينهم القصر الرئاسى لتميم بن حمد آل ثانى.

وأضاف خلوصى أكار، على هامش مشاركته فى قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى بروكسل، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولى ملف التعاون العسكرى القطرى أهمية كبيرة، ومن ثم وجهنا بضرورة أن نتواصل مع المسئولين فى قطر لدعم وتعزيز هذه العلاقات والاتفاقيات.

وتابع أكار فى مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية، نقلتها صحيفة "زمان" التركية المعارضة، ستكون أول زيارة لى إلى الدوحة قريبا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى تم الاتفاق بشأنها مؤخرا مع الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطرى وأعضاء الحكومة القطرية.

وعززت أنقرة علاقتها مع الدوحة على المستويين الاقتصادى والعسكري، بعد الأزمة التى اندلعت فى الخليج العربى ومقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.


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