video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين: الرئيس السيسي وجه بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية

السبت، 14 يوليه 2018 12:26 م
وزير التموين: الرئيس السيسي وجه بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتوسع فى انشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.

 

وأضاف المصيلحى، خلال الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور وفد لإحدى السلاسل التجارية لبحث إنشاء 10 فروع جديدة والتوسع فى إقامة المناطق اللوجستية الكبرى، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.

 

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء الأراضى للمشروعات الكبرى خاصة فى مجال التجارة الداخلية.

 

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة لافتا إلى أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتى تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر.

 

وأضاف عشماوى، أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقى المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر فى التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 98 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

وزير التموين

المصيلحى

السيسى

المناطق اللوجستية




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة