هيئة فلسطينية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فى فلسطين إلى الإسراع فى تشكيل لجنة تحقيق دولية وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، للتحقيق فى الجرائم التى اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين العزل فى مسيرات العودة التى بدأت على حدود قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضى.

وجددت مؤسسة الضمير فى بيان اليوم السبت، إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلى التى تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية، إثر استشهاد الطفل عثمان رامى حلس (14) عاما من سكان حى الشجاعية شرقى مدينة غزة، بعيار نارى فى الظهر, إلى جانب اصابة أكثر من (120) اخرين فى الجمعة السادسة عشر من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة أمس.

وطالبت المؤسسى المجتمع الدولى والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين الفلسطينيين .

يذكر أن مسيرات العودة الكبرى أسفرت منذ بدايتها حتى اليوم عن استشهاد (136) فلسطينيا ، وإصابة أكثر من15600 بجروح مختلفة و اختناق بالغاز منهم 382 اصابة خطيرة، فى استخدام مفرط للقوة ، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين فى تظاهرات سلمية خلال مسيرات العودة ، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى.