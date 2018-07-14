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السبت، 14 يوليه 2018 12:46 م
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ننشر جدول ومواعيد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وتبدأ 11 أغسطس

السبت، 14 يوليه 2018 12:19 م
ننشر جدول ومواعيد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وتبدأ 11 أغسطس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول ومواعيد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة حيث تبدأ الامتحانات 11 أغسطس المقبل وتنتهى 20 من نفس الشهر وتستمر الامتحانات لمدة 9 أيام فقط.
 
وبحسب جدول الامتحانات يبدأ امتحانات الدور الثانى فى أول يوم لها السبت 11 أغسطس المقبل  بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وينتهى يوم 20 بمواد  الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمى رياضيات.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه  على الطالب الراسب فى المادة ذات الفرعين مثل الرياضيات البحتة يتم دخول الفرعين معا وليس فرع واحد مثل الرياضيات البحتة والتطبيقة والاقتصاد والاحصاء، موضحة أن الطالب الذى قام بتأجيل فرع واحد هو  من يسمح له بدخول امتحان الدور الثانى فى الفرع المؤجل فقط خلاف ذلك الطالب  الراسب يدخل فى الماده بفروعها.
 
 
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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2018

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