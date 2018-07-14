ننشر المصروفات الدراسية لكليات جامعة النهضة

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، المصروفات الدراسية لكليات جامعة النهضة فى بنى سويف، التى أعلنت عن فتح باب القبول للعام الجامعى 2018/2019؛ مشيرة إلى أن مصروفات الجامعة تسدد على ثلاثة أقساط، حيث يتم تسديد أول قسط خلال مارس ولا يرد فى حالة السحب، والقسط الثانى للطلاب المقيدين يتم تسديده خلال شهر يوليو، والقسط الثالث يتم تسديده خلال شهر نوفمبر وهو قيمة مصروفات الفصل الدراسى الثانى.

وشددت على أن رسم القيد يدفع أول سنة دراسية فقط، ولطلاب طب الفم والأسنان تضاف رسوم المستشفى التعليمى عند الالتحاق بالسنوات الإكلينيكية.

وجاءت المصروفات الدراسية للفصل الدراسى بالعام الجامعي الجديد على النحو التالى: كلية الصيدلة 33250 جنيه + رسوم القيد وقدرها 5 آلاف جنيه، طب الفم والأسنان 35250 جنيه + رسوم القيد وقدرها 5 آلاف جنيه، كلية الهندسة 23 ألف جنيه + رسوم القيد وقدرها 5 آلاف جنيه.

وتم تحديد مصروفات كلية علوم الحاسب بـ15 ألف جنيه + رسوم القيد وقدرها 3 آلاف جنيه، والتسويق وإدارة الأعمال الإنجليزى 15 ألف جنيه + رسوم القيد وقدرها 3 آلاف جنيه، التسويق وإدارة الأعمال عربى 10 آلاف جنيه + رسوم القيد وقدرها 3 آلاف جنيه، الإعلام والعلاقات العامة 15 ألف جنيه + رسوم القيد وقدرها 3 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من الرسوم الإضافية، وهى المكتبة الإلكترونية وقدرها 600 جنيه للفصل الدراسى، ويتم سدادها لكل فصل دراسى حتى التخرج، وأنشطة طلابية وقدرها 600 جنيه ويتم سدادها لكل فصل دراسى حتى التخرج، والدورة التدريبية الأساسية لعلوم الحاسب، وقدرها 875 جنيه سدادها لكل فصل دراسى لمدة 3 سنوات، والدورة التدريبية الأساسية للغة الإنجليزية وقدرها 1375 جنيها سدادها لكل فصل دراسي لمدة 3 سنوات.

وأوضحت أن رسوم التقديم تسدد لمرة واحدة وهى طلب الالتحاق وقدره 500 جنيه، وامتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية والقدرات والكشف الطبى وقدرهم 500 جنيه.