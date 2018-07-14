ننشر أو صور لموقع جريمة قتل "أطفال المريوطية" قبل التخلص من جثثهم

كتب أحمد الجعفرى

حصل "اليوم السابع" على صور من الموقع الذى قتل فيه "أطفال المريوطية" الثلاثة، داخل شقة سكنية بعقار بحى الطالبية بالجيزة، قبل نقل جثثهم إلى فيلا مهجورة بشارع الثلاثينى الجديد بالمريوطية.

واستمعت النيابة العامة جنوب الجيزة لأقوال عدد من جيران السيدتين والتى كشفت التحريات تورطهما فى واقعة العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع سكن السيدتين بمنطقة الطالبية، واستمعوا إلى أقوال الجيران بالعقار السكنى الذى تقطنان فيه، وسألوهم عن الواقعة وطبيعة علاقاتهم بالسيدتين، وعن المدة الزمنية التى قضوها بالمنطقة، وطبيعة عملهم.

وجاءت أقوال الشهود لتؤكد أن السيدتان مقيمتان فى الطابق الرابع من العقار، وإنهما يعملان من الثامنة مساء بأحد الفنادق بمنطقة الجيزة، ويعودان فى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، ولكنهم لم يذكروا طبيعة علاقاتهم بالأطفال.

وكان مصدر أمنى، أكد أنه تم توجيه أمورية من ضباط أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، للقبض على السيدتين التى كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورطهما فى حادث العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية، بعد تحديد محل سكنهما، حيث تبين أنهما تقيمان بمنطقة الطالبية، وجار مطاردتهما فى عدد من الأماكن التى توصلت التحريات احتمالية ترددهما عليها.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة أسرية بإحدى المتهمتين، حيث تم الاستماع لأقواله، وجار مناقشته للتوصل لحقيقة اشتراكه فى ارتكاب الجريمة من عدمه.

وقالت المصادر، إن سائق الـ"توك توك"، الذى قام بنقل المتهمتين سلم نفسه إلى جهات التحقيق، وأدلى بأوصاف المتهمتين، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن المتهمتين بحوزتهما جثث الأطفال.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثث 3 أطفال ملقاة بجانب الطريق، فانتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثث أنها لـ3 أطفال يرتدى اثنين منهما حفاضة خاصة بالأطفال، ويبلغ الثالث ما يقرب من 4 سنوات، فى حالة تعفن.

كما تبين من خلال المعاينة أنه تم العثور عليهم ملفوفين داخل أكياس بلاستيك سوداء وسجادة قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأجرت النيابة مناظرة لجثث الضحايا، وأمرت بتشريحهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.