ننشر أقوال مالك فيلا استخدمها خاطفى طفل الشروق فى إخفاءه

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة تحت إشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول، ورئاسة المستشار محمد سلامة لأقوال مالك الفيلا التى تم احتجاز الطفل هشام سامى بها بعد خطفه من أمام منزله بمدينة الشروق، قبل أن تنجح قوات الأمن فى تحرير الطفل وضبط المتهمين.

وأكد مالك الفيلا، أن المتهمين استأجروا الفيلا من عدة أيام بموجب عقد رسمى على سبيل الإيجار لمدة عام، موضحا أنه لم يكن يعلم أن المتهمين عليهم أحكام، كما أنه اعتاد تأجير الفيلا، نظراً لانه لا يقطن بها، مؤكداً أنه منذ عدة أعوام قام بتأجير الفيلا لمجموعة أشخاص يعملون فى تجارة الكلاب.

وأشار مالك الفيلا خلال التحقيقات، إلى أنه اتفق مع المتهمين بموجب العقد الرسمى على دفع 10 آلاف جنيه شهيراً مقابل إيجار الفيلا المتواجده بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، موضحا أن الفيلا مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ، ولا يوجد مفروشات بداخلها، إلا سرير فقط لا غير، مؤكداً، انه ليس له علاقة بالمتهمين، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد السماسرة، يخبره بان مجموعة من الأشخاص يريدون تأجير الفيلا مقابل مبالغ مالية، وهو ما وافق عليه.

وأكد مصدر مطلع بنيابة القاهرة الجديدة، أن 3 متهمين رئيسيين فى واقعة خطف طفل الشروق اعترفوا بالواقعة تفصيلا، بدافع خلافات مالية مع جد الطفل المستشار فايز مليكة، فيما أنكر 5 متهمين آخرين التهم الموجهة إليهم، موضحاً أن 5 متهمين يواجهون تهم التحريض ومساعدة مجرمين على التستر من قوات الأمن.

وأشار المصدر إلى أن فريق مكبر من النيابة انتقل إلى مكان احتجاز الطفل هشام سامى طفل الشروق، لفيلا حولها مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، فى حضور الطفل والمتهمين الثمانية وقوات التأمين.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فريق النيابة أجرى معاينة الموقع، وإجراء معاينة تصويرية للمتهمين مع الطفل تمثيلا للواقعة.

واستدعت النيابة خلال تمثيل المتهمين للواقعة "غفير" الفيلا التى تم احتجاز الطفل هشام سامى بها، بعد خطفه من أمام منزله بمدينة الشروق، للاستماع لأقواله حول الواقعة.

واعترف " الغفير" " سمعان.م"، بقيام المتهمين بتأجير فيلا الحادث من صاحبها لمدة سنة على سبيل الإيجار، مشيرا إلى أن المتهمين لم يفتعلوا أى مشاكل خلال تواجدهم بالفيلا، واقتصر خروجهم على إحضار الطعام فقط.

وأكد " الغفير"، أنه لم يعلم أن المتهمين يحتجزون طفل داخل الفيلا، ولَم يعلم بالواقعة إلا بعد قيام قوات الأمن بالقبض عليهم وتجمعهم أمام الفيلا.

ومن جانبها، طلبت النيابة باستدعاء مالك الفيلا، للاستماع إلى أقواله حول الواقعة ومدى صلته بالمتهمين.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قد جدد حبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 15 يوماً على.