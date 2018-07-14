ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

حصلت اليوم السابع على أسماء الطلبة الأوائل على الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والذين جاءت أسماؤهم كالتالى:

القسم العلمي:

حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية : عبدالله محمد الشحات مصباح ، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية ، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%

والمركز الأول مكرر : محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد ،منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%

والمركز الأول مكرر : هاجر محمود يوسف السيد ، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية والتي حصلت على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%

القسم الأدبي

حصل على المركز الأول : نهي باسم عبد القادر محمد ، الطالبة بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية ،والتي حصلت على مجموع درجات 624 بنسبة مئوية 99.05%

الشعبة الإسلامية

حصل على المركز الأول : أحمد محمد يوسف قنه، الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذي حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%

القسم الأدبي (كفيف)

حصل على المركز الأول : رحمة سعد حمدي فرج الله، الطالبة بمعهد فتيات صفط تراب، منطقة الغربية الأزهرية ، والتي حصلت على مجموع درجات 613 بنسبة مئوية 97.30%

ومن المقرر اعلان النتيجة الكاملة للشهادة الثانوية الأزهرية غدًا الأحد خلال مؤتمر صحفى.