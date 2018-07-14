video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

السبت، 14 يوليه 2018 02:44 م
ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب أوائل ثانوية أزهرية
إضافة تعليق

حصلت اليوم السابع على أسماء الطلبة الأوائل على الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والذين جاءت أسماؤهم كالتالى:

القسم العلمي:

 
حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية : عبدالله محمد الشحات مصباح ، الطالب  بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية ، الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%
 
والمركز الأول مكرر  : محمد حسام حسن حافظ الباشا، الطالب بمعهد سبك الأحد ،منطقة المنوفية الأزهرية الذي حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%
 
والمركز الأول مكرر : هاجر محمود يوسف السيد ، الطالبة بمعهد فتيات طناح، بمنطقة الدقهلية الأزهرية والتي حصلت على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100%
 

القسم الأدبي

 
حصل على المركز الأول : نهي باسم عبد القادر محمد ، الطالبة  بمعهد المنطقة السادسة النموذجي، منطقة القاهرة الأزهرية ،والتي حصلت على مجموع درجات 624 بنسبة مئوية 99.05% 
 

الشعبة الإسلامية

 
حصل على المركز الأول :  أحمد محمد يوسف قنه،  الطالب بمعهد فؤاد محيي الدين منطقة القاهرة الأزهرية، والذي حصل على مجموع درجات 649 بنسبة مئوية 96.87%
 

القسم الأدبي (كفيف)

 
حصل على المركز الأول : رحمة سعد حمدي فرج الله، الطالبة بمعهد فتيات صفط تراب، منطقة الغربية الأزهرية ، والتي حصلت على مجموع درجات 613 بنسبة مئوية 97.30%
 
 
ومن المقرر اعلان النتيجة الكاملة للشهادة الثانوية الأزهرية غدًا الأحد خلال مؤتمر صحفى.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الإزهرية بحضور رئيس مجلس النواب

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

الإمام الاكبر ورئيس مجلس النواب يصلان حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية

اليوم.. "الطيب" يكرم أوائل الثانوية الأزهرية فى حضور رئيس البرلمان




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة