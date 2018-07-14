video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 09:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب الفلاحين: تقاوى الطماطم تباع بالتذكرة وأسعارها وصلت إلى 2000 جنيه

السبت، 14 يوليه 2018 07:27 ص
نقيب الفلاحين: تقاوى الطماطم تباع بالتذكرة وأسعارها وصلت إلى 2000 جنيه حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
 
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن بداية زراعة الطماطم فى الوجه القبلى تبدأ فى منتصف شهر يوليو، وتمتد حتى سبتمبر، مشيرا إلى أن المزارعين يشكون الآن من ارتفاع أسعار التقاوى والشتلات، حيث تصل سعر التذكرة (باكو بذور) به من ثلاثة إلى خمسة آلاف بذره( حبة تقاوى)، من ألف جنيه  إلى ألفين جنيه، حسب نوع البذور.
 
وأضاف أبو صدام، فى بيان: مما يجعل المشتل يبيع الألف شتلايه بـ800 جنيه، يأخذ الفدان من سبعة إلى عشرة آلاف شتلة فى حالة الترقيع، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى موت كثير من الشتلات هذا كله مع ارتفاع أسعار السولار، والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات، والأسمدة الكيماوية، والأيدى العاملة، تصل تكلفة الفدان من 25 إلى 30 ألف جنيه، وينتج الفدان حوالى 20  ألف طن".
 
وتابع نقيب الفلاحين: بهذا الارتفاع الجنونى فإن كيلو الطماطم في المتوسط سوف يكلف المزارع من اثنين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات فى الحقل، قبل نقله إلى الأسواق، ومع غياب الدورة الزراعية، وعدم تفعيل الزراعات التعاقدية، وضعف واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية، فإن الطماطم إما أن تحدث أزمة للمزارعين بتدنى أسعارها أو تثير جنون المواطنين بارتفاع أسعارها، واصفا سياسة وزارة الزراعة بالعشوائية، لتركها المحاصيل للعرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم.
 
واستنكر عدم توفير وزارة الزراعه لبذور الطماطم أو الأسمدة أو المبيدات بالكم اللازم، رغم إمكانيتها ذلك، وعدم وجود رقابة محكمة علي سوق أسعار المغذيات من الأسمدة الورقية، والمبيدات التى تباع بأسعار خيالية دون أدنى رقابه على الأسعار أو المكونات أو المنشأ، لافتا إلى أن معظم التقاوى والبذور تأتى من الخارج بطرق يشوبها الكثير من علامات الاستفهام. 
 
وطالب أبوصدام بضرورة تشديد الرقابة على دخول البذور، خاصة أن معظم هذه البذور جديدة على السوق المصرية، ومهندسة وراثيا، بجانب ضرورة توعية وإرشاد الفلاحين على أنواع التقاوى وأوقات زراعتها ونوع التربة، التى يفضل أن تزرع فيها، حيث أن أصحاب المصالح والمحتكرين يلعبون وحدهم فى مجال التقاوى المستوردة والأسمدة العضوية مع غياب شبه تام لوزارة الزراعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيان لنقيب الفلاحين يطالب برفع الدعم عن الأسمدة: شماعة الفاسدين

صور.. نقيب فلاحى مطروح: سافرنا إيطاليا لتعلم الزراعة وتسويق منتجاتنا

الطماطم

محصول الطماطم

تقاوى الطماطم

نقابة الفلاحين




لا تفوتك
فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة غدًا برسوم 100 جنيه للمادة

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

الصحة: خروج 42 مصابًا فى حادث قطار البدرشين من المستشفى بعد تحسن حالتهم

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

إقالة كونتى مؤشر رعب لجوارديولا.. تعرف على السبب

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة