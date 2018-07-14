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نائب وزير الصحة السابق: التأمين الصحى ثورة على نظم العلاج التقليدية

السبت، 14 يوليه 2018 03:00 م
نائب وزير الصحة السابق: التأمين الصحى ثورة على نظم العلاج التقليدية د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة سابقًا
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان السابق أم مشروع التأمين الصحى الشامل ثورة على نظم العلاج التقليدية مؤكدة أن الرئيس السيسى يسعى إلى إصلاح المنظومة الصحية بشتى الطرق حرصا على المريض .
 
وقالت نائب وزير الصحة والسكان السابق لليوم السابع أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل تشترط فى حصول المنتفع على الخدمة أن يكون المنتفع مسددا للاشتراك ويكون اثبات سداد اشتراك التأمين الصحى بسلسلة من الطرق إما عن طريق الموقع الالكترونى والدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو مخالصة سداد صادر عن جهة تحصيل أو بيان بالدفع صادر عن أحد جهات خدمة العملاء.
 
وقالت الدكتورة وجيدة أنور خبير برامج الرعاية الصحية أن هناك نظام الكترونى حديث لتقديم الخدمات ببساطة ودون قيود مضيفة أن التطبيق المرحلى يساهم فى ضبط الخدمات ووصولها للمريض بكفاءة عالية .
 
 
 

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