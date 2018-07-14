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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 14 يوليه 2018 11:54 ص
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل غجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة،بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم،مغادرة 58 سيارة نقل محملة بـ 2991 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 20698 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16742 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 21150 طن ملح و14668 طن يوريا و800 طن فوسفات و7181 طن رمل.


 

 


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