موجز أخبار الساعة 1.. بدء المرحلة الأولى للتنسيق الإثنين بحد أدنى 96.1% لـ"علمى علوم"

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة إعلان التعليم العالى بدء المرحلة الأولى للتنسيق الإثنين بحد أدنى 96.1% لـ"علمى علوم" وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتبارا من بعد غد الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.

أطلق الرئيس السيسى المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى ببورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه لينتفع بخدماتة جميع المصريين بدون تحمل أى أعباء مالية بعد سداد الاشتراكات المقررة .

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن آخر عمل تم فى منطقة الاكتشاف الأثرى الجديد بسقارة، كان فى عام 1900، وتابع: "آخر أيدى بشرية لمست هذه المنطقة كانت فى 1900 عن طريق عالم الآثار الفرنسى جاستون ماسبيرو".

قال وزير القوي العاملة ، محمد سعفان : إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال يونيو الماضي بلغت 85 مليون دولار تقريبا، فضلا عن 437 ألفا و465 دولارا تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، فضلا عن مستحقات مطالب عمالية.

افتتحت محافظة الجيزة، المرحلة الأولى مشروع نفق النهضة، فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد بطول 500 متر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

قال شهود لرويترز أن دوى انفجار سمع فى العاصمة الصومالية مقديشيو مما أدى إلى انطلاق سحابة ضخمة من الدخان.

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن موعدها المقرر بجدول التشغيل لمدة تزيد عن الساعة، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة .