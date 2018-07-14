مقتل وإصابة 45 من مسلحى داعش خلال اشتباكات مع طالبان بشمال أفغانستان

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قُتل ما لا يقل عن 12 مسلحا من تنظيم داعش وأصيب 33 آخرون بإصابات خطيرة خلال الاشتباكات الأخيرة التى اندلعت مع حركة طالبان فى إقليم جاوزان بشمال أفغانستان.



وأوضح فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، نقلا عن مصادر محلية - فى بيان له أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن جماعة طالبان متهمة باختطاف واغتصاب وقتل 3 نساء تابعات لمسلحى داعش فى منطقة دارزاب بالإقليم.



وذكرت المصادر أن نساء داعش تنحدر أصولهن من أوزباكستان والشيشان، وأفادت بمقتل ما لا يقل عن 3 من مسلحى طالبان وإصابة 8 آخرين خلال الاشتباكات مع داعش.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان وداعش على هذه الأنباء حتى الآن.

وكان إقليم جاوزان يعتبر من بين المناطق الهادئة نسبيا شمال أفغانستان، إلا أن الوضع الأمنى بدأ يتدهور فى السنوات الأخيرة فى ظل سعى طالبان وداعش المتواصل لتعزيز سيطرتهما على الإقليم.