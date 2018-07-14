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مقتل فتى فى نيكاراجوا خلال هجوم للقوات الحكومية على كنيسة

السبت، 14 يوليه 2018 04:12 م
مقتل فتى فى نيكاراجوا خلال هجوم للقوات الحكومية على كنيسة رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا
أ ف ب
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى نيكاراجوا، اليوم السبت، مقتل فتى جراء إصابته برصاصة فى الرأس خلال هجوم شنته القوات الموالية للحكومة على كنيسة فى ماناجوا يتحصّن فيها منذ مساء الجمعة عشرات الطلاب المعارضين للرئيس دانيال أورتيجا الذى يواجه منذ ثلاثة اشهر احتجاجات تطالب برحيله.

وقال المجمع الأسقفى فى نيكاراجوا فى تغريدة على تويتر إن "الآباء فى رعاية الرحمة الإلهية يعلنون أن هجمات عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية تتواصل بقوة وقد أصيب خلالها فتى برصاص فى الرأس وفارق الحياة لتوّه".

بدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل حين طرحت الحكومة مشروعا لإصلاح نظام الضمان الاجتماعى لقي رفضا شعبيا عارما.

وعلى الرغم من سحب التعديل، لم يتراجع الغضب الشعبى بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين باتوا يطالبون بتنحي أورتيجا وكذلك زوجته التى تشغل منصب نائبة الرئيس.

 

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نيكاراجوا

دانيال أورتيجا

ماناجوا

الكنيسة الكاثوليكية

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