مفوضية الانتخابات العراقية تعلن بدء عملية العد والفرز اليدوي في دهوك

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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم السبت، بدء عملية العد والفرز اليدوى لأصوات الناخبين فى محافظة دهوك.

ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية عن المتحدث باسم المفوضية القاضي ليث جابر حمزة قوله "إن العملية ستشمل 107 من صناديق أصوات الناخبين، وذلك بعد إكمال كافة المستلزمات اللوجستية"، مشيرا إلى أنه تم إلغاء 228 محطة من قبل المفوضية وسيتم التدقيق فيها.



وكانت لجنة القضاة المنتدبين العاملين في مفوضية الانتخابات قد أنهت إجراءات عملية العد والفرز اليدوي للصناديق في محافظات السليمانية وكركوك وأربيل.