مصرع طفلة غرقا فى حمام سباحة بإحدى قرى العين السخنة

السويس- سيد نون

لقيت الطفلة فاطمة طه عبد الرحيم - 8 أعوام – مصرعها، إثر تعرضها للغرق داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة.

حررت أسرة الطفلة محضرا رقم 8020 إدارى قسم شرطة عتاقة، اتهمت من خلاله إدارة القرية بالإهمال الجسيم لعدم تواجد عمال الإنقاذ خلال تعرض الطفلة للغرق.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض الطفلة فاطمة للغرق، وأدلى أحد الشهود، بشهادته بمحضر الشرطة، مؤكدا أنه عقب تعرض الطفلة للغرق وإخراجها من حمام السباحة ظهر ثعبان داخل حمام السباحة، وقضى العمال عليه.