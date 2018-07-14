مصدر أمنى: المتهمون بالتخلص من جثث أطفال المريوطية سقطوا بجزيرة الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المتهمين بالتخلص من جثث 3 أطفال بمنطقة المريوطية، لجئوا إلى جزيرة الوراق للاختباء بأحد المنازل بها، عقب شعورهم باقتراب رجال المباحث من الكشف عن هويتهم.

وأضاف المصدر أن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت لمكان اختباء المتهمين، وتوجهت قوة أمنية عصر اليوم إلى الجزيرة، حيث تم محاصرتهم والقبض عليهم، مؤكدا أنه تم القبض على جميع المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثث 3 أطفال ملقاة بجانب الطريق، فانتقل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثث أنها لـ3 أطفال يرتدى اثنين منهما حفاضة خاصة بالأطفال، ويبلغ الثالث ما يقرب من 4 سنوات، فى حالة تعفن.

كما تبين من خلال المعاينة أنه تم العثور عليهم ملفوفين داخل أكياس بلاستيك سوداء وسجادة قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأجرت النيابة مناظرة لجثث الضحايا، وأمرت بتشريحهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.