مدير أمن سوهاج: تنفيذ 90 قرار تعد على أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز

سوهاج - محمود مقبول

قال اللواء عمر عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع"، إن القوات تمكنت من تأمين أعمال تنفيذ إزالة 90 حالة تعد برئاسة اللواء مساعد المدير لقطاع الشمال، واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب، واللواء مساعد المدير للوحدات، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والمبانى بدون ترخيص والأوقاف والأحكام والقرارات القضائية.

وأضاف مدير أمن سوهاج أن عمليات التأمين تأتى فـى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة، وتكثيف الجهود لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لخطة المديرية فـى هذا الشأن.

وأوضح مدير أمن سوهاج أن القوات استهدفت تنفيذ 7 حالات، منها حالة تعد على أملاك هيئة الأوقاف، و6 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة، أسفرت جهودها مركز شرطة العسيرات حالة تعد على أملاك هيئة الأوقاف، وتنفيذ القرار رقم 4745 لسنة 2017 بناحية أولاد حمزة دائرة المركز ضد محمد أ ع وآخرين، لقيامهم بالتعدى بالبناء على مساحة 22 قيراطا و7 أسهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1269 إدارى مركز العسيرات لسنة 2018.

وبمركز شرطة المنشأة تم تأمين وإزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة فدان و2 قيراط و690 مترا، منها تنفيذ القرار رقم 12 لسنة 2015 بناحية بندر المنشأة دائرة المركز ضد صبرى ج ع وآخرين، لقيامهم بالتعدى بالزراعة على مساحة 12 قيراطا وتنفيذ القرار رقم 15 لسنة 2018 بناحية بندر المنشأة دائرة المركز ضد أحمد أ ع ع، لقيامه بالتعدى بالبناء على مساحة 215 مترا وتنفيذ القرار رقم 25 لسنة 2017 بناحية خارقة المنشاة / دائرة المركز ضد منى ب ش لقيامها بالتعدى بالبناء على مساحة 325 مترا وتنفيذ القرار رقم 12 لسنة 2018 بناحية أولاد سلامة دائرة المركز ضد عطيه أ ح ح، لقيامه بالتعدى بالبناء على مساحة 150 مترا.

كما تم تنفيذ قرار فورى بناحية السقارية دائرة المركز ضد صبحى ح ل لقيامه بالتعدى بالزراعة على مساحة 15 قيراطا، وقيام مسئولى الوحدة المحلية بوقف تنفيذ القرار رقم 129 لسنة 2010 ضد محمد السيد الفولى وآخرين بناحية أولاد سلامه دائرة المركز، للتعدى بالزراعة ومبان بالطوب الأبيض على مساحة 1560 مترا، لقيام الصادر ضدهم القرار بتقديم حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20256/2015 بوقف التنفيذ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3146 إدارى مركز المنشأة لسنة 2018، جار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.