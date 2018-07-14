محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس جمعية نساء مصر لبحث مشاكل الصيادين

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة منال العبسى، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية لإعداد القادة وتدريب النفس وتنمية مهارات التفكير الابتكارى، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر لبحث مشاكل الصيادين وإقامة المشروعات الصغيرة، وإطلاق مبادرة " إحنا السند " لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر اللقاء، المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والمحاسب محمد إسماعيل، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.