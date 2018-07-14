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محافظ سوهاج: وفاة مستفيدة من شهادات أمان بجرجا وصرف 10 آلاف جنية لأبنائها

السبت، 14 يوليه 2018 04:31 م
محافظ سوهاج: وفاة مستفيدة من شهادات أمان بجرجا وصرف 10 آلاف جنية لأبنائها تسليم شهادات الأمان
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تسليم 300 شهادة أمان بالمجان للسيدات غير القادرات بقرية الصوامعة شرق مركز أخميم بتكلفة 150 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وأوضحت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج فى بيان للمحافظة، أنه تم تسليم الـ 300 شهادة أمان، بحضور رشا الزناتى عضو المجلس القومى للمرأة، حيث تم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجا بقرية الصوامعة شرق وتوابعها، وأن قيمة كل شهادة 500 جنيه، بإجمالى مبلغ 150 ألف جنيه، وأن المجلس القومى للمرأة قام بسداد كافة تكاليف شهادات الأمان، لبنك التنمية الزراعى، كنوع من الحماية والضمان للسيدات والتيسير عليهم ولتحسين مستوى المعيشة.

 

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن عدد العدد المستفيدات من شهادات أمان بسوهاج 3000 سيده بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وأن إحدى المستفيدات من شهادات امان من مركز جرجا توفيت وتم صرف 10 آلاف جنيه لأبنائها من البنك الزراعى المصرى بجرجا.

 

وأشاد محافظ سوهاج بمجهودات المجلس القومى للمرأة فى سوهاج، والدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس بالمحافظة، والمشاركة الفعالة مع كافة أجهزة المحافظة فى دعم قضايا المرأة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة السوهاجية بمختلف مدن وقرى المحافظة.


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