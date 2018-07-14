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محافظ سوهاج: إحالة شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة

السبت، 14 يوليه 2018 06:46 م
محافظ سوهاج: إحالة شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة اكياس الدم
سوهاج – عمرو خلف
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أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة، حيث تم ضبط 4 أكياس من الدم مجهولة المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600جنيه.
 
 
وأوضح عامر محمد عوض رئيس المحلية لمركز ومدينة البلينا بورود اتصال تليفوني يفيد بقيام المواطن ( ن . هـ. ع ) من بندر البلينا ببيع أكياس الدم داخل منزله، وتم التنسيق مع مركز شرطة البلينا والأجهزة الأمنية.
 
 
تم القبض على شبكة تقوم بالاتجار فى الدماء البشرية بمركز البلينا، حيث تم ضبط عدد 4 أكياس من الدم مجهول المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600 جنيه  بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4101 و 4105 لسنة 2018 بمركز شرطة البلينا وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.

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