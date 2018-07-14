محافظ سوهاج: إحالة شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة

سوهاج – عمرو خلف

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة، حيث تم ضبط 4 أكياس من الدم مجهولة المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600جنيه.

وأوضح عامر محمد عوض رئيس المحلية لمركز ومدينة البلينا بورود اتصال تليفوني يفيد بقيام المواطن ( ن . هـ. ع ) من بندر البلينا ببيع أكياس الدم داخل منزله، وتم التنسيق مع مركز شرطة البلينا والأجهزة الأمنية.

تم القبض على شبكة تقوم بالاتجار فى الدماء البشرية بمركز البلينا، حيث تم ضبط عدد 4 أكياس من الدم مجهول المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600 جنيه بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4101 و 4105 لسنة 2018 بمركز شرطة البلينا وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.