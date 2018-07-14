محافظ بورسعيد يشهد نهائى بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية

بورسعيد – محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نهائى بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية لعام 2018 (بطولة الكابتن أحمد الجيزى) والتى أقيمت على شاطى بورسعيد بين فريقى الشرقية للدخان وهيئة قناة السويس والتى انتهت بفوز فريق الشرقية للدخان بكاس البطولة والتى شارك فيها 26 فريق رجال من 24 نادى و18 فريق سيدات من 16 ناديا، وبحضور المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد وكابتن أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى والدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس طلعت الطوبشى رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة والمهندس عماد البرشة نائب رئيس منطقة بورسعيد للكرة الطائرة.

ورحب محافظ بورسعيد خلال كلمتة بجميع المشاركين بالبطولة مبديا سعادتة على تواجدهم على أرض بورسعيد وأنه لشرف المحافظة أن تستقبل مثل هذه البطولات الرياضية وأنها تبدى استعدادها لاستقبال أى حدث أو دورات رياضية سواء على الصعيد المحلى أو الدولى لا سيما بأنها تمتلك بنية رياضية على أعلى مستوى خاصة المدينة الرياضية .

وأكد المحافظ على حرصة الدائم على متابعة كافة الأنشطة الرياضية التى تقام على أرض المحافظة إيمانا بأن الرياضة تلعب دورا كبيرا فى تشكيل شخصية الإنسان وتؤثر تاثيرا إيجابيا فى تشكيل سلوكة

وقدم المحافظ الشكر إلى اتحاد الطائرة ومنطقة بورسعيد على مجهواتهم الكبيرة فى تنظيم تلك الفاعلية الرياضية ببورسعيد وخروجها بصورة مشرفة.

وقام المحافظ ورئيس الاتحاد بتسليم الميداليات للفرق الفائزة وكأس البطولة متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق.