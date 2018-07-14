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السبت، 14 يوليه 2018 05:14 م
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محافظ الغربية يكلف رئيس مياه الشرب بحل مشكلة الصرف بقرية محلة أبو على

السبت، 14 يوليه 2018 05:05 م
محافظ الغربية يكلف رئيس مياه الشرب بحل مشكلة الصرف بقرية محلة أبو على اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق
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قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، تكليف اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، بعمل دراسة شاملة لحل مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى إستجابة من محافظ الغربية لشكاوى أهالى القرية والنواب لكثرة وجود طفح صرف صحى بالقرية ، مما يؤدى إلى تلوث للبيئة وعدم التصريف الصحيح للصرف الصحى بالغربية.

وأمر بتنفيذ بيارة جديدة بدلاً من البيارة المتهالكة، والتى كانت تسبب طفح وعدم تصريف مياه الصرف على الخط الرئيسى.

مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على (1)
مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على 
مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على (2)
مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على 
مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على (3)
مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على 
مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على (5)
مشكلة الصرف الصحى بقرية محلة أبو على 

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