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السبت، 14 يوليه 2018 05:16 م
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بتكلفه 15 مليون جنيه

محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم بمستشفى الطوارئ

السبت، 14 يوليه 2018 03:25 م
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم بمستشفى الطوارئ محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم
الغربية - محمد طارق
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افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا مبنى مركز السموم الملحق بمستشفى الطوارئ جامعه طنطا بتكلفه إجمالية 15 مليون جنيه والمكون من دور أرضى + 6 أدوار علوية الدور الارضى يشتمل على أجهزة الاشعه التشخيصية والدور الأول علوي يشتمل على مركز متكامل للسموم والدور الثاني علوي مخصص كعناية للأمراض الباطنه الحرجة والدور الثالث والرابع علوي يشتمل أيضا على مركز متكامل للعناية المركزة للحوادث والإصابات ومجهز ب15 جهاز تنفس صناعي وأجهزة المونتور وكذا كافه التجهيزات اللازمة لمرضى العناية المركزة.

 

كما يشتمل الدور الخامس علوي على معمل متكامل لمستشفى الطوارئ ، والدور السادس علوى يتضمن صيدلية مجمعه لمرض الطوارئ ، ويحتوى مركز السموم على 35 سرير يخدم جميع أقسام المركز.

الجدير بالذكر،أن هذه المركز يخدم  محافظة الغربية ومحافظات الدلتا وبعد هذه الإضافات تصبح مستشفى الطوارئ مجهزة بعدد 45 جهاز تنفس صناعي وعناية مركزة وذلك تيسيرا على مرضى الحوادث والحالات الحرجه لجميع محافظات الدلتا.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بالمرضى ورعايتهم وتوفير سبل الراحة والعلاج لهم كما أكد أيضا على أن القيادة السياسية تهتم وتدعم المنظومه الصحية وتعمل جاهده لتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا والدكتور هشام توفيق  المشرف العام على المستشفيات الجامعية والدكتور محمد الشبينى المشرف العام على مستشفى الطوارئ.

محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (1)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (3)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (5)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (7)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (9)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (11)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (13)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم (15)
محافظ الغربية ورئيس جامعه طنطا يفتتحان مبنى مركز السموم 

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