محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحوادث

الإسماعيلية – جمال حراجى

تابع اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم، السبت، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها بمنشآت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحوادث، والتى تقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، والتى تم إسنادها لإحدى كبرى شركات المقاولات الوطنية، واعتماد مبلغ 273 مليون لتجهيزها للافتتاح والتشغيل فى موعد غايته قبل نهاية هذا العام، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 12 عاما متواصلة على إنشاء المستشفى، والتى تقرر تخصيصها كمستشفى للطوارئ وحوادث الطرق لخدمة المحاور والطرق الإقليمية ومحافظات القناة الثلاث.

وتفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير المستشفى وتفقد الأقسام الداخلية، والتى تشمل غرف العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية والخدمات وغرف المرضى الداخلية والتى تبلغ طاقتها نحو ما يزيد عن 130 سرير بالإضافة للجناح الفندقى بطاقة 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، و22 غرفة عناية مركزة، وخمس غرف عمليات كبرى وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

وخلال الجولة، أشاد المحافظ بجهود العملين بالمشروع، الذى يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية، والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية.