محافظة الأقصر تسلم 50 فدانا لـ"الأشغال العسكرية" لإقامة مجمع صناعى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر عن تسليم 50 فدانا فى منطقة البغدادى الصناعية، لهيئة الأشغال العسكرية لإنشاء مصانع خاصة بالهيئة فيها، وذلك فى إطار دعم المحافظة لخطط الاستثمار بالمدينة، وتسليم عدد كبير من الأراضى للمستثمرين لبناء مصانعهم عليها.

وفى هذا الصدد، قال هيثم حجاج مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، أن هيئة التنمية الصناعية قررت تسليم هيئة الأشغال العسكرية، قطعة أرض مسطحة على مساحة 50 فدانا للبدء فى أعمال الإنشاءات لمجمع الهيئة الصناعى، والذى من المقرر أن ينتهى خلال شهور قليلة للبدء فى توظيف عدد من الشباب بالصعيد فيه.

وكان قد سلم محمد بدر محافظ الأقصر فى 25 يونيو الماضى، بمكتبة مصر العامة تسليم 52 مستثمرا عقود الأراضى الخاصة بهم فى المنطقة الصناعية بالبغدادى، وذلك لاستكمال مسيرة دعم الاستثمار والصناعة بالمحافظة داخل تلك المدينة، وقال المحافظ أنه وجه تعليماته فى الزيارة الأخيرة للمنطقة الصناعية، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الكهرباء، وتقديم كل الدعم الفنى والإدارى لكافة المستثمرين وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات لتوصيل جميع المرافق الحيوية، كما أكد على سرعة إنهاء أعمال الطرق وتسويات المواقع، تمهيداً لتجهيزها للمستثمرين.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة مارى روحى مديرة إدارة الكهرباء بالأقصر، أن أعمال الكهرباء بالمنطقه الصناعية تشمل أعمال اعتيادية تضم غرف للمحولات ذات سعات مختلفة تم تنفيذ نسبة 69% منها، وأعمال كهربائية تم توريد وتركيب وتجهيز نهائى لـ5 غرف بالمحولات ذات سعات مختلفة، وجار تركيب 3 محولات، وتم تشوين كافة مهمات الكهرباء للمرحلة الثانية وتشمل كابلات متوسطة ومنخفضة الجهد.